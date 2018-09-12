Собственница участка перекрыла забором общественную тропинку к реке в Тверской области

12 Сент. 17:24 2018-09-12T17:24:56+03:00

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В Тверской области прокуратура Калязинского района по обращению граждан проверила законность действий собственника двух земельных участков.

Установлено, что москвичка купила два соседних участка, между которыми проходила дорога к реке. Этой тропинкой пользовались жители деревень Петрушино и Серково.

Однако в прошлом году собственница поставила забор вокруг своего участка и закрыла проход. При этом забор перекрыл доступ населения к месту общего пользования, ведущему к реке.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суд направлен иск о возложении обязанности освободить территорию земельного участка. При этом суд вначале отказал в требовании. Но после апелляционного представления суд второй инстанции принял новое решение. Требования были удовлетворены.