2018-09-12T16:48:31+03:00
Происшествия

Здание почты загорелось в Тверской области

Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки
Виктория ЖУКОВА
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Огонь повредил два квадратных метра внутренней отделкиОгонь повредил два квадратных метра внутренней отделки
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В Тверской области загорелось здание отделения «Почты России». Информация о пожаре поступила в региональное УМЧС России в 12:13 сегодня, 12 сентября.

Установлено, что горит дом на улице Советская в Максатихе. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, огонь повредил два квадратных метра внутренней отделки в помещении кассы. Пожар удалось ликвидировать в 12:43.

Тушили его шесть человек с помощью двух единиц техники отделения пожарно-спасательной части № 39.

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