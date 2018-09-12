Здание почты загорелось в Тверской области
Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки
Огонь повредил два квадратных метра внутренней отделки
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В Тверской области загорелось здание отделения «Почты России». Информация о пожаре поступила в региональное УМЧС России в 12:13 сегодня, 12 сентября.
Установлено, что горит дом на улице Советская в Максатихе. Предположительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, огонь повредил два квадратных метра внутренней отделки в помещении кассы. Пожар удалось ликвидировать в 12:43.
Тушили его шесть человек с помощью двух единиц техники отделения пожарно-спасательной части № 39.