В Твери ведётся запись на участие в "Кроссе нации"

12 Сент. 16:27 2018-09-12T16:27:33+03:00

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В ближайшую субботу, 15 сентября, в Старицком районе пройдет региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации». Сейчас идет регистрация желающих принять участие в забегах в комитете по физической культуре и спорту Тверской области до 14 сентября работает комиссия по допуску участников. Прием организован по адресу: Комсомольский проспект, д.4/4 каб. 512, тел 8(4822) 50-98-19. Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку о состоянии здоровья.

В этом году забег пройдёт неподалеку от деревни Чукавино Старицкого района. Беговая трасса будет проходить по лесу и вдоль берега Волги. Будут забеги на дистанции 1 км, 3 км, 6 км, а также для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.