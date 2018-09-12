17 новых машин скорой помощи получит Тверская область в этом году

12 Сент. 16:03 2018-09-12T16:03:34+03:00

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Тверская область получит 17 новых машин скорой помощи класса В и два школьных автобуса российского производства вместимость порядка 20 человек.

Автомобили выделены при федеральной поддержке. Соответствующее Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Пополнение автопарка "скорой" поможет повысить качество работы медиков.

Напомним, что в прошлом году для региона было закуплено более 30 автомобилей "скорой". Еще 36 новых машин медицинской помощи и 24 санитарных автомобиля доставили в регион в 2016 году за счёт федеральной казны.

Что касается школьных автобусов, то в настоящее время в регионе их насчитывается более 400. Причем 43 из них купили в этом году.