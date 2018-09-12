2018-09-12T15:21:37+03:00
Происшествия

Два рецидивиста похитили велосипед из гаража в Тверской области

Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим правонарушениям
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Тверской области к сотрудникам полиции обратился 40-летний мужчина. У него похитили велосипед, который стоит 12 тысяч рублей. Транспортное средство стояло в гараже. Злоумышленники сорвали с ворот навесной замок.

Оперативники опросили возможных очевидцев произошедшего и проверили места предполагаемого сбыта краденого.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили причастность к краже двух рецидивистов из Торжокского района в возрасте 34 и 27 лет, - информирует пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники сознались в содеянноми вернули похищенное имущество.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области