Два рецидивиста похитили велосипед из гаража в Тверской области
Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим правонарушениям
Возбуждено уголовное дело.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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В Тверской области к сотрудникам полиции обратился 40-летний мужчина. У него похитили велосипед, который стоит 12 тысяч рублей. Транспортное средство стояло в гараже. Злоумышленники сорвали с ворот навесной замок.
Оперативники опросили возможных очевидцев произошедшего и проверили места предполагаемого сбыта краденого.
-В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили причастность к краже двух рецидивистов из Торжокского района в возрасте 34 и 27 лет, - информирует пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники сознались в содеянноми вернули похищенное имущество.