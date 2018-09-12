Два рецидивиста похитили велосипед из гаража в Тверской области

12 Сент. 15:21 2018-09-12T15:21:37+03:00

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В Тверской области к сотрудникам полиции обратился 40-летний мужчина. У него похитили велосипед, который стоит 12 тысяч рублей. Транспортное средство стояло в гараже. Злоумышленники сорвали с ворот навесной замок.

Оперативники опросили возможных очевидцев произошедшего и проверили места предполагаемого сбыта краденого.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили причастность к краже двух рецидивистов из Торжокского района в возрасте 34 и 27 лет, - информирует пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники сознались в содеянноми вернули похищенное имущество.