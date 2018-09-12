Сразу две серьёзные аварии произошли на автотрассе М-10 в Тверской области

12 Сент. 14:42 2018-09-12T14:42:03+03:00

Один человек погиб и четверых медики доставили в больницу

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В Тверской области 12 сентября произошли сразу две аварии.

В Конаковском районе большегруз врезался в легковушку. Автомобиль “Hyundai Solaris” остановился на светофоре, когда его “догнала” фура. В результате травмы получили два пассажира легковушки и водитель.

Также, недалеко от этого места лоб в лоб столкнулись два автомобиля. По неустановленной причине водитель одной из машин выехал на полосу встречного движения, где протаранил второй автомобиль.

По предварительной информации, от полученных травм на месте скончался виновник аварии. Его пассажира с серьезными травмами доставили в больницу.