Отремонтировали подъезд к Нелидово с трассы М-9 в Тверской области
В Тверской области отремонтировали еще один участок дороги. Ремонт региональной автомобильной дороги первого класса «подъезд к городу Нелидово» закончили на два месяца раньше срока.
Эта дорога соединяет два районных центра – Нелидово и Белый – с федеральной трассой М-9 «Москва – Рига».
-Общая протяженность автодороги составляет 3,8 километра, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Работы на этом участке начались в 2016 году, тогда отремонтировали только километровый участок. В этом же году полностью обновили дорогу. Были отремонтированы съезды и посадочные площадки, а также укреплены обочины и нанесена дорожная разметка термопластиком.