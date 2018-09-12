2018-09-12T14:17:54+03:00
Общество

Отремонтировали подъезд к Нелидово с трассы М-9 в Тверской области

На участке заменили асфальт и благоустроили съезды
Виктория ЖУКОВА
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Общая протяженность автодороги - 3,8 км Фото: архив "КП"Общая протяженность автодороги - 3,8 км Фото: архив "КП"
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В Тверской области отремонтировали еще один участок дороги. Ремонт региональной автомобильной дороги первого класса «подъезд к городу Нелидово» закончили на два месяца раньше срока.

Эта дорога соединяет два районных центра – Нелидово и Белый – с федеральной трассой М-9 «Москва – Рига».

-Общая протяженность автодороги составляет 3,8 километра, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Работы на этом участке начались в 2016 году, тогда отремонтировали только километровый участок. В этом же году полностью обновили дорогу. Были отремонтированы съезды и посадочные площадки, а также укреплены обочины и нанесена дорожная разметка термопластиком.

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