Усиление западного ветра ожидается в Тверской области
Объявлено экстренное предупреждение
Сильный ветер ожидается в регионе. Фото: архив "КП"
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Сильный ветер пока не собирается покидать Тверскую область. О непогоде информирует региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр.
Завтра, 13 сентября, ожидается усиление западного ветра. Отдельные порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду.
Напомним, что сегодня в регионе также из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение.
Гражданам напоминают, что в такую погоду не стоит оставлять автомобиль под деревьями и шаткими строениями. Проходя на улице мимо рекламных конструкций, обращайте внимание на их целостность.