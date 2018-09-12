Усиление западного ветра ожидается в Тверской области

12 Сент. 13:38 2018-09-12T14:08:29+03:00

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Сильный ветер пока не собирается покидать Тверскую область. О непогоде информирует региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Завтра, 13 сентября, ожидается усиление западного ветра. Отдельные порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду.

Напомним, что сегодня в регионе также из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение.

Гражданам напоминают, что в такую погоду не стоит оставлять автомобиль под деревьями и шаткими строениями. Проходя на улице мимо рекламных конструкций, обращайте внимание на их целостность.