Полицейские нашли угнанную в Твери "Ауди"

12 Сент. 13:05 2018-09-12T13:06:00+03:00

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В Твери у 41-летнего мужчины угнали автомобиль марки «Ауди». Иномарка была припаркована возле дома хозяина.

Стражи правопорядка опросили заявителя и составили описание пропавшего транспортного средства. Машину искали патрульные экипажи ГИБДД и наряды оперативных служб.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, машину в течение суток обнаружили в Калининском районе. Было установлено, что к угону причастен житель Твери.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Угнанную машину вернули хозяину.