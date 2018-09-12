Полицейские нашли угнанную в Твери "Ауди"
Машину владелец оставил возле своего дома
По данному факту возбуждено уголовное дело.Фото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:
В Твери у 41-летнего мужчины угнали автомобиль марки «Ауди». Иномарка была припаркована возле дома хозяина.
Стражи правопорядка опросили заявителя и составили описание пропавшего транспортного средства. Машину искали патрульные экипажи ГИБДД и наряды оперативных служб.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, машину в течение суток обнаружили в Калининском районе. Было установлено, что к угону причастен житель Твери.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Угнанную машину вернули хозяину.