13-летняя девочка упала с Нового моста в Твери

12 Сент. 12:37 2018-09-12T12:37:12+03:00

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В Твери девочка упала в Волгу с Нового моста. Произошло это около двух часов ночи 10 сентября.

Ударившись об воду, девочка получила травмы несовместимые с жизнью. Спасателей вызвали очевидцы трагедии. Водолазы нашли ее тело рядом с мостом только через час.

Известно, что погибшая - уроженка одной из стран Средней Азии. По данному факту проводится проверка, рассматриваются все версии произошедшего.

Напомним, что похожий случай произошел 23 августа. Тогда, упавшую с Нового моста женщину, спасли сотрудники ГИМС.