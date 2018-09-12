Поезд сбил двух мужчин в Тверской области

12 Сент. 12:06 2018-09-12T12:06:26+03:00

Один из мужчин скончался по пути в больницу Фото: Татьяна Коркина

Один из них скончался по пути в больницу

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В Тверской области поезд №6692, которые ехал по направлению “Осташков-Бологое”, сбил двоих мужчин. Произошло это вчера, 11 сентября, в 16:05 недалеко от станции Фирово.

Мужчины шли по железнодорожным путям и не заметили приближение поезда.

Как сообщает пресс-служба линейного отдела МВД на станции Тверь, пострадавшие - жители поселка 57 и 54 лет. После происшествия медики немедленно госпитализировали их в больницу. Однако по дороге 57-летний мужчина скончался от потери крови.

Подробности происшествия устанавливают правоохранители.