Поезд сбил двух мужчин в Тверской области
Один из них скончался по пути в больницу
Один из мужчин скончался по пути в больницуФото: Татьяна Коркина
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В Тверской области поезд №6692, которые ехал по направлению “Осташков-Бологое”, сбил двоих мужчин. Произошло это вчера, 11 сентября, в 16:05 недалеко от станции Фирово.
Мужчины шли по железнодорожным путям и не заметили приближение поезда.
Как сообщает пресс-служба линейного отдела МВД на станции Тверь, пострадавшие - жители поселка 57 и 54 лет. После происшествия медики немедленно госпитализировали их в больницу. Однако по дороге 57-летний мужчина скончался от потери крови.
Подробности происшествия устанавливают правоохранители.