2018-09-12T15:08:10+03:00
Общество

Орденом "Родительской славы" наградили семью Нуралиевых из Твери

Это семейная пара руководит детско-юношеской спортивной школой и тренирует детей
Виктория ЖУКОВА
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Кахраман Нуралиев Фото: ТИАКахраман Нуралиев Фото: ТИА
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Государственную награду вручили двум жителям Твери. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» были награждены руководитель детско-юношеской спортивной школы борьбы «Олимп» Кахраман Нуралиев и тренер-преподаватель Наталья Нуралиева.

Спортсменов поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Кахраман Кулсахатович 17 лет назад основал детско-юношескую спортивную школу борьбы «Олимп». Все это время он готовит спортсменов к соревнованиям как регионального, так и международного уровня. Его ученики становились победителями и призерами соревнований по дзюдо, самбо, джиу-джитсу, универсальному бою, а некоторые являются членами сборных команд России. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Его супруга Наталья Викторовна также работает преподавателем в спортивной школе. Она обучает ребят дзюдо, универсальному бою и проводит тренировки по общефизической подготовки.

У Натальи и Кахрамана пятеро детей.

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