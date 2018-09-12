Орденом "Родительской славы" наградили семью Нуралиевых из Твери

12 Сент. 11:45 2018-09-12T15:08:10+03:00

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Государственную награду вручили двум жителям Твери. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» были награждены руководитель детско-юношеской спортивной школы борьбы «Олимп» Кахраман Нуралиев и тренер-преподаватель Наталья Нуралиева.

Спортсменов поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Кахраман Кулсахатович 17 лет назад основал детско-юношескую спортивную школу борьбы «Олимп». Все это время он готовит спортсменов к соревнованиям как регионального, так и международного уровня. Его ученики становились победителями и призерами соревнований по дзюдо, самбо, джиу-джитсу, универсальному бою, а некоторые являются членами сборных команд России. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Его супруга Наталья Викторовна также работает преподавателем в спортивной школе. Она обучает ребят дзюдо, универсальному бою и проводит тренировки по общефизической подготовки.

У Натальи и Кахрамана пятеро детей.