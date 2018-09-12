2018-09-12T11:32:53+03:00
Происшествия

Грузовой автомобиль сбил пешехода в Тверской области

Авария произошла на обочине дороги
Альберт БОЙКОВ
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Пешеход попал под грузовик, но выжилПешеход попал под грузовик, но выжилФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Во вторник, 11 сентября, в Торжке Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Авария случилась в 17:30 на улице Володарского в районе дома №78.

Известно, что 50-летний водитель автомобиля "ГАЗ 3302" двигаясь в направлении деревни Яконово со стороны улицы Спартака сбил 46-летнего пешехода, которай шел по правой обочине в попутном направлении с транспортным средством.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был доставлен с различными травмами в больницу.

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