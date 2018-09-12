2018-09-12T11:50:04+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Твери

В результате ДТП пострадала женщина
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ ДТП пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 11 сентября, на улице Советской в районе дома №62, произошло ДТП с двумя автомобилями. Дорожная авария случилась в 15:21.

Было установлено, что 35-летний водитель автомобиля "Тойота Кэмри" не предоставил преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог обладателю "Хэндай Соната", и врезался в транспортное средство.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу была доставлена 55-летняя пассажирка "Хендая".

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