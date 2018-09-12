2018-09-12T10:59:18+03:00
Происшествия

Девочка избила ремнем первоклассницу в Твери

Обстоятельства случившегося выясняют следователи СК
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Следователи СК проводят доследственную проверкуСледователи СК проводят доследственную проверку
Изменить размер текста:

В Твери следователи СК проверяют информацию по факту избиения семилетнего ребенка. Случилось это 9 сентября в доме на улице Громова.

Девочка на вид 9-10 лет взяла ремень с железной пряжкой и стала бить им первоклассницу. После этого, угрожая ножом, она потребовала, чтобы девочка вышла с ней на улицу. Уже во дворе первоклассница смогла убежать.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в настоящее время ребенок находится на лечении в больнице. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на перелом костей лицевого черепа.

Следователи СК проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области