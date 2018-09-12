Девочка избила ремнем первоклассницу в Твери

12 Сент. 10:59 2018-09-12T10:59:18+03:00

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В Твери следователи СК проверяют информацию по факту избиения семилетнего ребенка. Случилось это 9 сентября в доме на улице Громова.

Девочка на вид 9-10 лет взяла ремень с железной пряжкой и стала бить им первоклассницу. После этого, угрожая ножом, она потребовала, чтобы девочка вышла с ней на улицу. Уже во дворе первоклассница смогла убежать.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в настоящее время ребенок находится на лечении в больнице. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на перелом костей лицевого черепа.

Следователи СК проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.