Новые виды социальных выплат для семей с детьми планируют ввести в Тверской области

12 Сент. 10:36 2018-09-12T10:36:02+03:00

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В следующем году в Тверской области планируют ввести три новые меры соцподдержки для семей. Реализацию семейной политики в регионе обсудили на заседании правительства Тверской области, которое 11 сентября провел губернатор Игорь Руденя.

Так, в 2019 году появится ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей. Размер пособия составляет две тысячи рублей.

Также рассматривается вопрос о создании единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье до 25 лет при рождении первого ребенка. Средства в размере 200 тысяч рублей будут доступны в течение 18 месяцев после заключения брака.

И третье планируемое нововведение – это компенсация расходов на приобретение комплектующих речевого процессора для детей-инвалидов с кохлеарными имплантами.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в регионе действует около 40 видов социальных выплат для семей с детьми.