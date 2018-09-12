Пьяный велосипедист попал под колеса автомобиля в Тверской области

12 Сент. 09:59 2018-09-12T09:59:30+03:00

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Во вторник, 11 сентября, на 36 км автомобилей дороги Дубна – Кимры – Горицы, проходящей через Кимрский район Тверской области, произошла авария в результате которой пострадал велосипедист. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 19:00.

Силовики выяснили, что 36-летнего пьяного велосипедиста сбил неустановленный автомобиль, который двигался в попутном направлении с потерпевшим. После аварии водитель покинул место ДТП.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший попал в больницу с различными травмами.