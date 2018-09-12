Мужчина убил во время застолья свою сожительницу в Тверской области

12 Сент. 09:50 2018-09-12T09:50:44+03:00

Мужчине назначено девять лет в колонии особого режима. Фото: архив "КП"

Убийство на суде переквалифицировали в причинение смерти по неосторожности

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В Тверской области в Ржевском городском суде назначили наказание мужчине, который убил женщину.

Установлено, что в апреле этого года парочка выпивала алкогольные напитки в квартире. Во время застолья они поругались. Мужчина схватил женщину и свернул ей шею. Потерпевшая погибла на месте.

Действия обвиняемого сначала расценивались, как убийство. Однако на суде статью переквалифицировали в «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщает пресс-служба суда, с новым обвинением мужчина полностью согласился. Ему назначено девять лет в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и был обжалован.