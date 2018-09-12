2018-09-12T14:18:44+03:00
Общество

Три зоны отдыха благоустроят в Твери

Ремонтные работы планируют завершить до конца осени
Виктория ЖУКОВА
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В Ландшафтном парке уже начались работы. Фото: администрация ТвериВ Ландшафтном парке уже начались работы. Фото: администрация Твери
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В Твери продолжаются работы по благоустройству. В планах привести в порядок еще три общественные зоны. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Территории, где пройдут ремонтные работы, выбрали горожане в марте этого года.

Как сообщают в администрации Твери, в этом году благоустроены будут три зоны. К ним относится сквер на улице Артюхиной в «Юности», Аллея Славы на улице Георгиевской в Мамулино и Ландшафтный парк Тьмака.

В Ландшафтном парке уже скосили траву и устанавливают лавочки. После этого специалисты посадят новый газон и сделают верхний слой пешеходных дорожек из песчано-гравийной смеси. В парке установят площадку для воркаута, волейбольную площадку и верёвочный парк.

На улице Артюхиной и на Аллее Славы в Мамулино обустроят пешеходные дорожки, поставят лавочки и установят детские площадки.

Все работы планируют завершить осенью.

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