Мужчину придавило автобусом в Твери

12 Сент. 08:47 2018-09-12T08:47:17+03:00

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В Твери мужчину придавило автобусом. Трагедия произошла вчера, 11 сентября, днем на проезде Стеклопластиков.

На автобазе пострадавший ремонтировал автобус марки «Van Hool». Мужчина поднял машину на домкрате и снял переднее левое колесо. Однако, он нарушил технику безопасности и не поставил специальный упор, который укрепил бы положение автобуса.

В результате транспортное средство скатилось с домкрата и придавило мастера, который в этот момент осматривал днище автобуса.

Мужчину обнаружили коллеги в конце рабочего дня. Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.