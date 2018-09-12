2018-09-12T08:15:45+03:00
Общество

Работникам учреждений культуры и педагогам допобразования в Тверской области повысят зарплату

На это направят свыше 177 млн рублей
Виктория ЖУКОВА
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Их доходы планируют повысить уже в текущем году. Фото: архив "КП"Их доходы планируют повысить уже в текущем году. Фото: архив "КП"
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В Тверской области выделено порядка 152 млн рублей на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры. Также более 24 млн рублей из общей суммы направят на увеличение зарплаты педагогам сферы дополнительного образования детей. Их доходы планируют повысить уже в текущем году.

Соответствующее решение было принято 11 сентября на заседании областного правительства, которое прошло под руководством губернатора Игоря Рудени.

Всего в этом году свыше 407,9 млн рублей направлено на повышение зарплат специалистам учреждений культуры, из них более 113,9 млн рублей – педагогам организаций дополнительного образования детей. В муниципальные бюджеты уже передано более 344,5 млн рублей на эти цели. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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