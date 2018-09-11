2018-09-11T19:29:36+03:00
Общество

В Тверской области подорожало мясо, а картофель стал дешевле

Тверьстат опубликовал итоги ежемесячного мониторинга
Виктория ЖУКОВА
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Глаз да глаз за ценамиГлаз да глаз за ценамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Данные об изменении средних потребительских цен в Тверском регионе опубликовал Тверьстат. В августе больше всего подорожало мясо, в частности, курица - на 6%, свинина - на 3,8%, идейка - на 2,2%. Также в цене прибавило молоко на 3% и сливочное и подсолнечное масло – на 3,4%. Чай и кофе стали дороже на 3,2% и 2,9% соответственно.

Также повышаются цены на пшено, овсянку и хлеб.

А вот на овощи цены продолжают падать. Например, картофель стал дешевле на 20,8%. Также дешевле стали рыбные консервы, яйца, мука, рис, манка, гречка и сахар.

По данным ведомства в августе зарегистрирован рост цен на телефоны, ежедневные газеты, краску для волос, одежду для школьников и легковые импортные автомобили.

При этом цена газового моторного топлива выросла на 10,5%, а стоимость бензина незначительно упала.

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