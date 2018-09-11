2018-09-11T18:41:23+03:00
Происшествия

22-летний парень похитил сотовые телефоны у посетителей общественной бани в Тверской области

Молодого человека задержали
Виктория ЖУКОВА
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Молодого человека задержалиМолодого человека задержалиФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже. У двух жителей Ржева в общественной бане похитили сотовые телефоны. Ущерб для владельцев составил 13 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тверской области, в краже заподозрили 22-летнего местного жителя. Искать злоумышленника отправились росгвардейцы и полицейские.

Молодого человека задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

Оперативники напоминают жителям региона, что оставлять ценные вещи без присмотра, опасно.

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