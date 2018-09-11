22-летний парень похитил сотовые телефоны у посетителей общественной бани в Тверской области
Молодого человека задержали
Молодого человека задержалиФото: Яна ЛИСИНА
Изменить размер текста:
В Тверской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже. У двух жителей Ржева в общественной бане похитили сотовые телефоны. Ущерб для владельцев составил 13 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тверской области, в краже заподозрили 22-летнего местного жителя. Искать злоумышленника отправились росгвардейцы и полицейские.
Молодого человека задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело.
Оперативники напоминают жителям региона, что оставлять ценные вещи без присмотра, опасно.