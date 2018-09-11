2018-09-11T18:16:00+03:00
Общество

24 Центра содействия семейному воспитанию появится в Тверской области

Реализацию семейной политики обсудили на заседании областного правительства
Виктория ЖУКОВА
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Специалисты центра помогут подготовить детей к самостоятельной жизниСпециалисты центра помогут подготовить детей к самостоятельной жизниФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области планируется создать 24 Центра содействия семейному воспитанию. Этот вопрос обсудили на заседании областного правительства, которое 11 сентября провел губернатор Игорь Руденя.

Новые центры будут заниматься профилактикой семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних.

Специалисты учреждения будут стремиться сохранить ребенка в семье, а также проводить оценку временному содержанию ребенка, займутся подготовкой приемных родителей, устройством детей в замещающие семьи и подготовкой детей к самостоятельной жизни. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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