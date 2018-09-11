2018-09-11T17:34:04+03:00
Общество

Дорожные полицейские подвели итоги очередного "Контроля трезвости" прошедшего в Тверской области

Профилактическое мероприятие длилось на протяжении трех дней
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские продолжают ловить нарушителейПолицейские продолжают ловить нарушителейФото: Кирилл ЧАЩИН
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С 7 по 9 сентября на дорогах Тверской области был задержан 61 водитель с признаками опьянения. Из общего числа нарушителей, 23 человек был задержан в столице Верхневолжья. Полицейские в очередной раз напоминают, что нарушителей ПДД ожидает серьезное наказание.

Так, за за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности.

В худшем случае нарушитель может на два года отправиться в тюрьму, а еще на три расстаться с правами. Рисковать в любом случае не стоит.

За 8 месяцев выявлено 3620 водителей в состоянии опьянения, 467 из которых совершили повторное нарушение.

Чтобы помочь инспекторам сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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