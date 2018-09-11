По требованию прокуратуры отремонтировали аварийную детскую площадку в Твери
В Твери после проверки прокуратуры благоустроили детскую площадку. Установлено, что на территории школы № 25 нарушено действующее федеральное законодательство об охране здоровья несовершеннолетних. В частности, что детская игровая площадка находится в аварийном состоянии. Элементы на ней утратили прочность и устойчивость, а одна из несущих балок, удерживающих конструкцию, подлежит ремонту.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, эта детская площадка находится на балансе администрации Пролетарского района. Было внесено представление об устранении выявленных нарушений.
В результате детскую площадку отремонтировали и привели в соответствие с требованиями действующего законодательства.