По требованию прокуратуры отремонтировали аварийную детскую площадку в Твери

11 Сент. 17:33 2018-09-11T17:33:12+03:00

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В Твери после проверки прокуратуры благоустроили детскую площадку. Установлено, что на территории школы № 25 нарушено действующее федеральное законодательство об охране здоровья несовершеннолетних. В частности, что детская игровая площадка находится в аварийном состоянии. Элементы на ней утратили прочность и устойчивость, а одна из несущих балок, удерживающих конструкцию, подлежит ремонту.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, эта детская площадка находится на балансе администрации Пролетарского района. Было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В результате детскую площадку отремонтировали и привели в соответствие с требованиями действующего законодательства.