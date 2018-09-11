2018-09-11T17:33:12+03:00
Общество

По требованию прокуратуры отремонтировали аварийную детскую площадку в Твери

Проверка выявила нарушения федерального законодательства на площадке
Виктория ЖУКОВА
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В результате детскую площадку отремонтировали Фото: архив "КП"В результате детскую площадку отремонтировали Фото: архив "КП"
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В Твери после проверки прокуратуры благоустроили детскую площадку. Установлено, что на территории школы № 25 нарушено действующее федеральное законодательство об охране здоровья несовершеннолетних. В частности, что детская игровая площадка находится в аварийном состоянии. Элементы на ней утратили прочность и устойчивость, а одна из несущих балок, удерживающих конструкцию, подлежит ремонту.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, эта детская площадка находится на балансе администрации Пролетарского района. Было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В результате детскую площадку отремонтировали и привели в соответствие с требованиями действующего законодательства.

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