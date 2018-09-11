В Тверской области сотрудники дома-интернета забрали у инвалида две коляски, протезы и костыли

11 Сент. 17:21 2018-09-11T17:21:33+03:00

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Инвалида, проживающего в «Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов», сотрудники учреждения лишили двух колясок, протезов и костылей. В итоге, человек потерял возможность самостоятельно передвигаться по государственному зданию и гулять на свежем воздухе. Все эти нарушения сотрудники Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры обнаружили после того, как потерпевший написал письмо, в котором пожаловался на условия своей жизни.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. Прокуратура следит за исполнением предписания.