2018-09-11T17:05:50+03:00
Общество

В Тверской области уничтожили сотни тонн продуктов

Давили бульдозерами на свалке
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Чтобы граждане не съели, продукты давят бульдозерами Фото: РоссельхознадзорЧтобы граждане не съели, продукты давят бульдозерами Фото: Россельхознадзор
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Сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели 19 рейдов по выявлению продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ. Рейды проводились совместно с полицией, таможней, транспортной прокуратурой и ФСБ на трассах М-9 и М-10.

Теперь ведомство рапортует о богатой добыче.

– Выявлено 15 партий растительной продукции в количестве 282 тонны 671 килограмм, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, – сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Кроме того, ведомство провело рейды по торговым точкам Твери и других городов, в результате чего было изъято еще 754 кг продовольствия. Все продукты вывезли на свалку и уничтожили. В общей сложности было раздавлено 283 тонны 425 кг продовольствия.

Продукты были уничтожены механическим способом на полигоне Твёрдых бытовых отходов.

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