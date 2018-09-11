2018-09-11T16:59:16+03:00
Происшествия

Молодую девушку с большим количеством наркотиков задержали в Твери

Юной особе грозит 20 лет тюрьмы
Альберт БОЙКОВ
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Девушка созналась в преступленииДевушка созналась в преступленииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Пролетарском районе Твери полицейские задержали девушку 1999 года рождения, которая подозревается в попытке распространении наркотиков. Во время личного досмотра у юной особы было обнаружено 19 граммов тяжелого синтетического наркотика.

Силовики считают, что подозреваемая хотела распродать запрещенные вещества не вступая в непосредственный контакт с клиентами. Девушка уже созналась в преступлении. В отношении подозреваемой уже возбуждено два уголовных дела.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, если вина задержанной будет доказана, она может провести в тюрьме до 20 лет. Следствие продолжается.

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