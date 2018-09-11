I областной рок-фестиваль «Про-Rock» перенесли на 16 сентября

11 Сент. 16:29 2018-09-11T16:29:53+03:00

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В Твери впервые пройдет областной рок-фестиваль «Про-Rock». Однако дата мероприятия изменилась. Вместо 15-ого фестиваль пройдет 16 сентября.

Организаторы уточняют, что программа и количество участников остается неизменным. В фестивале примут участие более 12 коллективов из Бежецкого, Кимрского, Конаковского, Вышневолоцкого, Рамешковского районов и Твери. также в программе заявлены и отдельные исполнители и рок-группы, которые исполнят cover-версии известных музыкальных композиций, а также продемонстрируют свое творчество.

Любопытно, что фестиваль будет многожанровым. музыканты представят различные направления рок-музыки: классический рок, джаз-рок, металл, хард-рок и другие.

Областной фестиваль «Про-Rock» проводится впервые и направлен на поддержку любительского творчества молодежи, развитие ее творческих способностей. Музыканты смогут не только познакомиться с творчеством друг друга, обменяться опытом, но и узнать больше об истории, исполнительских традициях, разных стилях рок-музыки.

Городской сад

15 сентября с 16.00.

Вход свободный.