2018-09-11T16:01:05+03:00
Общество

Более шести тысяч гектаров просек вдоль линий электропередач расчистят в Тверской области

В регионе запланированы масштабные учения энергетиков
Виктория ЖУКОВА
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Из-за работ возможны перебои с электричеством. Фото: архив "КП"Из-за работ возможны перебои с электричеством. Фото: архив "КП"
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В Тверской области пройдут масштабные учения энергетиков. Планируется, что специалисты расчистят более 6,5 тысяч гектаров просек вдоль воздушных линий электропередач.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, учения направлены на повышение устойчивости функционирования энергосистемы к воздействию погодных явлений. Помимо расчистки просек реконструируют 530 км воздушных линий, у них заменят неизолированного провода. Это позволит снизить аварийность и минимизирует риски возникновения перебоев.

Стартуют трехмесячные работы 20 сентября. Участие в них примут около пяти тысяч специалистов. Учения будут проходить по согласованию с губернатором Игорем Руденей, а также при содействии правительства региона.

Из-за работ в ряде населенных пунктов запланированы временные отключения электроэнергии.

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