2018-09-11T15:20:56+03:00
Общество

За участие в несанкционированном митинге 17 человек в Твери заплатят штраф

А одного человека арестовали на 20 суток
Виктория ЖУКОВА
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Назначен штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Фото: архив "КП"Назначен штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Фото: архив "КП"
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В Твери в Центральном районном суде назначили наказание горожанам за участие в несанкционированном митинге.

Митинг прошел в Твери в единый день голосования 9 сентября. На улице Трехсвятской собралось свыше 200 человек, 17 из них были задержаны. Все они были привлечены к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба суда, одного из митингующих арестовали на 20 суток. Также 14 задержанных заплатят штраф в размере 10 тысяч рублей, оставшиеся три человека должны выплатить чуть больше, а именно 15 тысяч рублей штрафа.

Постановления не вступили в законную силу.

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