Сильный ветер ожидается в Тверской области
Непогода придет в регион завтра, 12 сентября
Непогода ожидается завтра. Фото: архив "КП"
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В Тверской области ожидается сильный ветер. Об этом сообщает региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр.
Завтра, 12 сентября, в регионе прогнозируется усиление южного и юго-западного ветра. Отдельные порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду.
Спасатели напоминают гражданам, что в такую погоду лучше обходить на улице шаткие строения и сухие деревья. Также следует удвоить бдительность и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и рекламных щитов.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).