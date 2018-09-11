Сильный ветер ожидается в Тверской области

11 Сент. 14:38 2018-09-11T14:38:50+03:00

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В Тверской области ожидается сильный ветер. Об этом сообщает региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Завтра, 12 сентября, в регионе прогнозируется усиление южного и юго-западного ветра. Отдельные порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду.

Спасатели напоминают гражданам, что в такую погоду лучше обходить на улице шаткие строения и сухие деревья. Также следует удвоить бдительность и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и рекламных щитов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).