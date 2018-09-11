Арестовали мужчину, который поджег двух женщин в Тверской области

11 Сент. 14:04 2018-09-11T16:28:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области суд удовлетворил ходатайство следователя СК и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который поджег двух женщин.

Напомним, что 9 сентября обвиняемый облил двух своих знакомых бензином и бросил в них зажигалку. Находились они в одном из домов по улице Семашко в Кувшиново.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, женщинам оказали необходимую медицинскую помощью. В результате преступных действий мужчины пострадавшие получили ожоги тела первой, второй и третьей степени.

Следователи СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.