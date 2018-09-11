Арестовали мужчину, который поджег двух женщин в Тверской области
Уголовное дело расследуют следователи СК
Мужчина взят под стражуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области суд удовлетворил ходатайство следователя СК и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который поджег двух женщин.
Напомним, что 9 сентября обвиняемый облил двух своих знакомых бензином и бросил в них зажигалку. Находились они в одном из домов по улице Семашко в Кувшиново.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, женщинам оказали необходимую медицинскую помощью. В результате преступных действий мужчины пострадавшие получили ожоги тела первой, второй и третьей степени.
Следователи СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.