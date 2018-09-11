Работодатели Тверской области задолжали своим работникам 39 миллионов рублей

11 Сент. 13:33 2018-09-11T13:33:46+03:00

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В Тверской области работодатели задолжали своим работникам 39 миллионов 443 тысячи рублей. Соответствующие данные на 1 сентября приводит Тверьстат.

Самые большие долги перед сотрудниками в Бологовском районе. Там сумма долга составляет порядка 36 миллионов рублей. В ведомстве посчитали, что задолженность приблизительно составляет 51 720 рублей на одного работника.

Второе место занимает Ржевский район с суммой долга в 1 миллион 909 тысяч рублей. Работникам не заплатили по 14 462 рубля.

Также крупные долги в Лихославльском районе. По 35 105 рублей на одного сотрудника, следовательно, общая сумма долга составляет 667 тысяч рублей. Немного меньше долг в Максатихинском районе - 663 тысячи рублей.