2018-09-11T13:33:46+03:00
Общество

Работодатели Тверской области задолжали своим работникам 39 миллионов рублей

Тверьстат подвел итоги ежемесячного мониторинга
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Работодатели задолжали своим работникам 39 миллионов 443 тысячи рублейРаботодатели задолжали своим работникам 39 миллионов 443 тысячи рублей
Изменить размер текста:

В Тверской области работодатели задолжали своим работникам 39 миллионов 443 тысячи рублей. Соответствующие данные на 1 сентября приводит Тверьстат.

Самые большие долги перед сотрудниками в Бологовском районе. Там сумма долга составляет порядка 36 миллионов рублей. В ведомстве посчитали, что задолженность приблизительно составляет 51 720 рублей на одного работника.

Второе место занимает Ржевский район с суммой долга в 1 миллион 909 тысяч рублей. Работникам не заплатили по 14 462 рубля.

Также крупные долги в Лихославльском районе. По 35 105 рублей на одного сотрудника, следовательно, общая сумма долга составляет 667 тысяч рублей. Немного меньше долг в Максатихинском районе - 663 тысячи рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сильный ветер и проливные дожди ожидаются в Тверской области
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области