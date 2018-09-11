«Тверь Водоканал» обновляет сетевое оборудование

11 Сент. 13:03 2018-09-11T13:03:41+03:00

ООО «Тверь Водоканал» установило новую задвижку на водоводе диаметром 500 мм, который проходит вдоль Смоленского переулка. По этому трубопроводу вода с Тверецкого водозабора транспортируется в микрорайон «Южный».

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Установка новой запорной арматуры позволит проводить при необходимости работы на водоводе с ограничением водоснабжения минимального количества абонентов.

Напомним, этим летом водопроводный цех предприятия уже заменил три задвижки диаметром 400 мм: две на дюкере через Тьмаку и одну в 1-м переулке Вагонников. Эти работы также направлены на повышение надежности водоснабжения потребителей и минимизацию зоны отключения при проведении плановых и аварийных работ.

До конца 2018 года работы по обновлению сетевого оборудования будут продолжены. На предприятии планируют установить несколько десятков единиц новой запорной арматуры диаметром от 50 до 250 мм.

Кроме того, предприятие ведет постоянную работу по замене пожарных гидрантов. В ближайшее время после проверки начнется установка устройств вновь поступившей партии гидрантов. Общие расходы на ремонт и замену сетевого оборудования составят 4,5 млн рублей.