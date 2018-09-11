2018-09-11T13:03:41+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» обновляет сетевое оборудование

ООО «Тверь Водоканал» установило новую задвижку на водоводе диаметром 500 мм, который проходит вдоль Смоленского переулка. По этому трубопроводу вода с Тверецкого водозабора транспортируется в микрорайон «Южный».
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Установка нового сетевого оборудованияУстановка нового сетевого оборудования
Изменить размер текста:

Установка новой запорной арматуры позволит проводить при необходимости работы на водоводе с ограничением водоснабжения минимального количества абонентов.

Напомним, этим летом водопроводный цех предприятия уже заменил три задвижки диаметром 400 мм: две на дюкере через Тьмаку и одну в 1-м переулке Вагонников. Эти работы также направлены на повышение надежности водоснабжения потребителей и минимизацию зоны отключения при проведении плановых и аварийных работ.

До конца 2018 года работы по обновлению сетевого оборудования будут продолжены. На предприятии планируют установить несколько десятков единиц новой запорной арматуры диаметром от 50 до 250 мм.

Кроме того, предприятие ведет постоянную работу по замене пожарных гидрантов. В ближайшее время после проверки начнется установка устройств вновь поступившей партии гидрантов. Общие расходы на ремонт и замену сетевого оборудования составят 4,5 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сильный ветер и проливные дожди ожидаются в Тверской области
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области