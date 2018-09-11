Фольклорный фестиваль "Новолетие" пройдет в Тверской области

11 Сент. 12:39 2018-09-11T12:39:53+03:00

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В Тверской области отменять "Новолетие". Девятый молодежный фольклорный фестиваль пройдет 16 сентября в деревне Черногубово Калининского района. В этом году праздник будет посвящен 700-летию подвига святого князя Михаила Тверского.

Начнется фестиваль в 13:00. Для гостей подготовлены мастер-классы по ремеслам, спортивные площадки, на которых можно будет пострелять из лука и сразиться на мешках, а также песни, хороводы и народные игры. Выступать на фестивали будут реконструкторы.

С "Новолетия" в допетровскую эпоху начинался в сентябре Новый год.