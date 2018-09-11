2018-09-11T12:09:50+03:00
Общество

Прокуратуру Тверской области возглавит Сергей Лежников

Старший советник юстиции приехал из Курганской области
Виктория ЖУКОВА
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Сергей Борисович Лежников. Фото: ТИАСергей Борисович Лежников. Фото: ТИА
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Прокуратуру Тверской области возглавит старший советник юстиции Сергей Борисович Лежников. Ранее от этой должности был освобожден Вячеслав Росинский.

Сергей Лежников последние пять лет был заместителем прокурора Курганской области. В настоящее время он уже приехал в Тверь.

Родился Лежников в Челябинской области. После окончания Новосибирского высшего военного командного училища работал преподавателем начальной военной подготовки в Новолоктевской средней школе. А после того, как в 1997 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию, стал служить в органах прокуратуры. Информация о новом назначении Лежникова появилась в уральских СМИ.

Напомним, что Вячеслав Росинский уходить на отдых не собирается. Экс-руководитель продолжит трудовую деятельность в генеральной прокуратуре РФ.

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