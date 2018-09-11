Прокуратуру Тверской области возглавит Сергей Лежников
Прокуратуру Тверской области возглавит старший советник юстиции Сергей Борисович Лежников. Ранее от этой должности был освобожден Вячеслав Росинский.
Сергей Лежников последние пять лет был заместителем прокурора Курганской области. В настоящее время он уже приехал в Тверь.
Родился Лежников в Челябинской области. После окончания Новосибирского высшего военного командного училища работал преподавателем начальной военной подготовки в Новолоктевской средней школе. А после того, как в 1997 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию, стал служить в органах прокуратуры. Информация о новом назначении Лежникова появилась в уральских СМИ.
Напомним, что Вячеслав Росинский уходить на отдых не собирается. Экс-руководитель продолжит трудовую деятельность в генеральной прокуратуре РФ.