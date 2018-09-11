2018-09-11T11:39:52+03:00
Происшествия

У 19-летней девушки в Твери полицейские обнаружили 19 грамм наркотика

Юная леди делала «закладки»
Виктория ЖУКОВА
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Ведется следствие. Фото: УМВД России по Тверской областиВедется следствие. Фото: УМВД России по Тверской области
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В Пролетарском районе Твери полицейские задержали 19-летнюю девушку по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

После личного досмотра подозрения оперативников подтвердились. У девушки в присутствии понятых изъяли 29 полимерных свёртков с порошкообразным веществом. Всего у злоумышленницы было с собой более 19 граммов наркотического вещества.

Полицейские читают, что девушка занималась распространением на территории Твери «закладок». В ее отношении возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

Ведется следствие.

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