У 19-летней девушки в Твери полицейские обнаружили 19 грамм наркотика

11 Сент. 11:39 2018-09-11T11:39:52+03:00

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В Пролетарском районе Твери полицейские задержали 19-летнюю девушку по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

После личного досмотра подозрения оперативников подтвердились. У девушки в присутствии понятых изъяли 29 полимерных свёртков с порошкообразным веществом. Всего у злоумышленницы было с собой более 19 граммов наркотического вещества.

Полицейские читают, что девушка занималась распространением на территории Твери «закладок». В ее отношении возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

Ведется следствие.