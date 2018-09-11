Еще 11 фельдшерско-акушерских пунктов откроют в Тверской области

11 Сент. 10:35 2018-09-11T10:36:21+03:00

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В Тверской области планируют открыть еще 11 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов. Дополнительные средства в размере 46,2 млн рублей будут выделены из регионального и федерального бюджетов. Этот вопрос рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 10 сентября провел губернатор Игорь Руденя.

Новые ФАПы планируют построить в шести районах области. Четыре новых пункта появится в Торжокском районе, еще по два - в Калининском и Рамешковском и по одному - в Ржевском, Бежецком и Западнодвинском.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, за текущий год в Тверском регионе планируют установить 50 фельдшерско-акушерских пунктов. После их открытия в области станет порядка 60 пунктов.