Восьмилетний мальчик пострадал при съезде машины в кювет в Тверской области

11 Сент. 10:05 2018-09-11T10:37:30+03:00

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В Тверской области в аварии пострадал ребенок. 10 сентября в 9:20 на четвертом километре автодороги Язвицы-Городковский автомобиль вылетел в кювет.

Управляла машиной 34-летняя женщина. Она не выбрала безопасную скорость для движения, не учла дорожные условия и не справилась с управлением. В результате машина съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы получил восьмилетний мальчик. Он ехал на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Ребенка доставили в больницу.