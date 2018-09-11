Восьмилетний мальчик пострадал при съезде машины в кювет в Тверской области
Женщина-водитель не справилась с управлением
Машину сильно искорежило. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области в аварии пострадал ребенок. 10 сентября в 9:20 на четвертом километре автодороги Язвицы-Городковский автомобиль вылетел в кювет.
Управляла машиной 34-летняя женщина. Она не выбрала безопасную скорость для движения, не учла дорожные условия и не справилась с управлением. В результате машина съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.
Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП травмы получил восьмилетний мальчик. Он ехал на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Ребенка доставили в больницу.