Жители многоквартирных домов огородили свою придомовую территорию забором в Твери

11 Сент. 09:13 2018-09-11T09:13:33+03:00

Попасть на территорию можно через современные откатные ворота. Фото: администрация Твери

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В Твери завершилось 36 проектов Программы поддержки местных инициатив. По инициативе жителей в многоквартирных домах устанавливают системы видеонаблюдения, детские и спортивные площадки, обустраивают парковки. Например, в доме на Октябрьском проспекте установили современное ограждение.

Как сообщают в администрации Твери, территория домов № 32, 36, 38 на Октябрьском проспекте была благоустроена. Там отремонтировали проезды, детскую площадку и зону отдыха. Жильцы установили фонтан и сделали цветники.

В рамках ППМИ двор был огорожен по всему периметру. Попасть на территорию можно через современные откатные ворота. Собственники собрали порядка 10% от общей суммы проекта.