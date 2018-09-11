2018-09-11T08:44:09+03:00
Происшествия

Мужчина попытался сжечь заживо двух женщин в Тверской области

Пострадавших на вертолете доставили в больницу Твери
Виктория ЖУКОВА
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Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницуПострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области мужчина попытался сжечь двух женщин. Случилось это в поселке Кувшиново.

Злоумышленник облил свою сожительницу и ее сестру бензином и после этого поджог. Подробности случившегося устанавливают правоохранительные органы. Об инциденте сообщают в новостной группе поселка в социальной сети.

Там же указано, что обе женщины выжили. Их с тяжелыми травмами доставили в больницу. Медики установили, что у одной пострадавшей ожоги 55% тела, а у другой 33%. После оказания первой помощи, женщин на вертолете транспортировали в больницу Твери.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, 9 сентября, в 15:28 вертолет Ми-8 санавиации МЧС России приземлился в областном центре.

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