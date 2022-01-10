Коронавирус в Твери, последние новости на 10 января 2022: жалобы на Деда Мороза и ЧП с локомотивом

Аниматоры в костюмах в центре города и место ЧП с локомотивом в Твери. Фото: VK/ Подслушано у водителей.Тверь/ Анастасия Мироненкова; Арина ВАСИНА
Последние новости о коронавирусе в Твери на 10 января 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 100 408 случая заражения (+185 за сутки).
Выздоровели 90 259 пациентов (+123 за сутки).
На карантине - 7696 заболевших, (47 за сутки).
Умер 2397 человек (+6).
По данным федерального регистра вакцинировано 605 712 человек, в том числе за последние сутки - 507 человек.
Новые данные по коронавирусной инфекции на 9 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 322 случаев заражения коронавирусом (+87 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7586 (+13),
Ржев - 5630 (+12),
Калининский район - 4541 (+5),
Вышневолоцкий городской округ - 3933 (+13),
Торжок - 3451 (+13),
Кимры - 2873 (0).
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77 обращений на качество детских новогодних подарков поступило на «горячую линию» регионального Роспотребнадзора с 6 по 17 декабря 2021 года. Линия была тематическая и как раз предполагала сбор жалоб на качество новогодних детских подарков. Итоги мероприятия сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора.
Как пояснили в ведомстве, анализ поступивших обращений показывает, что чаще в его люди жаловались на качество детской обуви, товаров для зимних видов спорта, гаджетов.
В плане оказания услуг, недовольство вызвали работа аниматоров - Дедов Морозов и Снегурочек, организация детских новогодних мероприятий.
А вот на качество игрушек и средств для ухода за детьми потребители в предновогоднюю пору жаловались меньше всего.
9 января в 13:40 на железнодорожном перегоне Тверь-Васильевский Мох на пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова в Твери грузовой поезд "Тверь-Васильевский Мох" сбил 18-летнюю девушку.
Предварительно установлено, что девушка переходила железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках. Поэтому не услышала гудки приближающегося поезда.
Подробности ЧП сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка.
Пострадавшая девушка с травмами госпитализирована, сейчас она в одной из городских больниц.
Графика: ПТО