Коронавирус в Твери, последние новости на 10 января 2022: жалобы на Деда Мороза и ЧП с локомотивом

Аниматоры в костюмах в центре города и место ЧП с локомотивом в Твери. Фото: VK/ Подслушано у водителей.Тверь/ Анастасия Мироненкова; Арина ВАСИНА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 10 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 100 408 случая заражения (+185 за сутки).

Выздоровели 90 259 пациентов (+123 за сутки).

На карантине - 7696 заболевших, (47 за сутки).

Умер 2397 человек (+6).

По данным федерального регистра вакцинировано 605 712 человек, в том числе за последние сутки - 507 человек.

Новые данные по коронавирусной инфекции на 9 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 322 случаев заражения коронавирусом (+87 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7586 (+13),

Ржев - 5630 (+12),

Калининский район - 4541 (+5),

Вышневолоцкий городской округ - 3933 (+13),

Торжок - 3451 (+13),

Кимры - 2873 (0).

Графика: Яндекс

77 обращений на качество детских новогодних подарков поступило на «горячую линию» регионального Роспотребнадзора с 6 по 17 декабря 2021 года. Линия была тематическая и как раз предполагала сбор жалоб на качество новогодних детских подарков. Итоги мероприятия сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, анализ поступивших обращений показывает, что чаще в его люди жаловались на качество детской обуви, товаров для зимних видов спорта, гаджетов.

В плане оказания услуг, недовольство вызвали работа аниматоров - Дедов Морозов и Снегурочек, организация детских новогодних мероприятий.

А вот на качество игрушек и средств для ухода за детьми потребители в предновогоднюю пору жаловались меньше всего.

9 января в 13:40 на железнодорожном перегоне Тверь-Васильевский Мох на пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова в Твери грузовой поезд "Тверь-Васильевский Мох" сбил 18-летнюю девушку.

Предварительно установлено, что девушка переходила железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках. Поэтому не услышала гудки приближающегося поезда.

Подробности ЧП сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка.

Пострадавшая девушка с травмами госпитализирована, сейчас она в одной из городских больниц.