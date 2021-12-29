Досуг в Твери с 29 декабря по 5 января: Праздничные концерты, премьера, диско и другие развлечения

На пороге - Новый год, веселись, гуляй народ! Фото: администрация Твери
Музыка без перерыва
Тверская филармония по традиции приготовила для поклонников музыки серию праздничный праздничных концертов «В Новый год с музыкой non-stop».
Они состоятся 29 января в 18:30, 3,4 и 5 (а также 6,7,8) января в 17:00.
Публику ждет феерия музыки - российская и зарубежная эстрада в исполнении ярких солистов, ансамблей, хора, оркестра и и не только!
Автор проекта - Андрей Кружков.
Стоимость билетов: 800-1000 рублей.
Возрастные ограничения: 6+
После празднования Нового года в выходную неделю в филармонии также продолжат показывать музыкальные представления для все семьи — для детей и их родителей. Речь - о музыкальной сказке «Двенадцать месяцев».
Сходить на нее можно 2,3,4,5 (а также 6,7,8) в 11:00 и 14:00.
Стоимость билетов: 500 рублей.
Возрастные ограничения: 0+
Праздник в стиле диско
30 декабря в 19:30 клуб «Bigben» (ул.Брагина, д.2) приглашает на новогодний концерт в веселом и заводном стиле диско. За музыку отвечает проект «Аbracadabra». Репертуар этой группы состоит из хитов таких групп, как Boney M, Chilly, Arabesque, Pussycat, Ottawan и других.
Цена билета: от 200 до 300 рублей.
Возрастные ограничения: 12+
Полет русской души
ДК «Пролетарка» 3 Январь в 19:00 приглашает на концерт представительницы русской народной культуры великолепной певицы Марины Девятовой.
Хотите душевно провести вечер и насладиться чистым женским вокалом и русской песней — вам сюда.
Цена билетов: 1000-2500 рублей.
Возрастные ограничения: 6+
На встреча с прекрасным
Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает публику посетить выставку в малом зале «Рождественские встречи».
Впервые такая выставка была проведена с подачи замечательного, к сожалению, уже ушедшего из этого мира художника-керамиста Анатолия Камардина. Он придумал организовывать в праздничные зимние дни эдакий творческий сабантуй, где есть место и живописи. и графике, и декоративному искусству, и приглашать в Тверь на него самых разных творцов.
Приходите, не пожалеете - праздничный и творческий заряд обеспечен на долгое время вперёд!
Цена билетов: от 60 до 120 рублей.
Возрастные ограничения: 6+
В предвкушении чуда
2 января в 17:00 на премьеру приглашает Тверской театр драмы. Публике представвят спектакль «Весы» по пьесе знаменитого драматурга современности Евгения Гришковца. Режиссер-постановщик — Александр Павлишин.
Пьеса «Весы» входит в сборник Евгения Гришковца 2018 года под названием «Весы и другие пьесы».
Как написано в анонсе, герои спектакля – мужчины в предвкушении чуда. Они расскажут свои истории из приемного отделения роддома.
О чем говорят будущие и опытные отцы, пока их не слышат женщины? Приходите и узнаете.
Спектакль идёт без антракта
Справки о билетах — по телефонам: +7(4822) 320-909, 322-292 (с 11:00 до 19:00).
Возрастные ограничения: 18+
Айда на каток
Не забывайте, что в городе работают катки, где можно отлично провести время с новогодним настроением.
Закрытые катки открыты в спорткомплексах «Орбита» ((Петербургское ш., 33, корп. 1) ), «Юбилейный» (Краснофлотская наб., 3), «Кристалл» (ул. Паши Савельевой, д. 44, корпус 1). Стоимость катания за час: от 150 до 200 рублей, для детей из многодетных семей до 18 лет - бесплатно. Прокат коньков - 100 рублей.
Помимо них, в Твери есть немало катков под открытым небом. Самые известные — на ипподроме, на площади Славы, на стадионе СК «Планета» при Тверском вагонзаводе, около ТРЦ «Рубин», при ФОКе Ахмерова в микрорайоне Южный и т. д.