График работы пунктов вакцинации в Твери в новогодние каникулы-2022

Опубликован график работы вакцинальных пунктов Твери в новогодние каникулы.

В Твери и области будут работать пункты вакцинации на протяжении всех новогодних праздников. Об этом сообщил накануне в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя.

По графику рабочего дня с 31 декабря по 9 января будут работать прививочные пункты центральных районных больниц.

Прививочные пункты больниц и поликлиник Твери будут работать с 3 по 6 января и с 8 по 9 января. В другие дни будут работать дежурные прививочные пункты двух медицинских организаций.

С графиком работы вакцинальных пунктов в праздничные дни можно будет ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Тверской области, а также по номеру единой справочной службы 122.

Напомним, вне праздников в Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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