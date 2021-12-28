Рецепт новогодней пастилы, которой угощался знаменитый архитектор из Тверской губернии Николай Львов

Из таких яблочек отличная пастила выйдет! Фото: Алиса ТИТКО

Уникальными рецептами старинной пастилы в преддверии Нового года поделилась наша землячка, краевед, экскурсовод, автор книг и статей о Торжке, лауреат премии «За подвижничество» Международного фонда имени Дмитрия Лихачёва Нина Лопатина. Это рецепты из книги 1790 года издания с забавным для уха современного человека названием «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» - сборник исконных русских рецептов различных блюд, закусок и напитков, а также советов по ведению домашнего хозяйства.

Автор книги - писатель Николай Осипов, наиболее известный своей комической поэмой «Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку» на сюжет «Энеиды» Вергилия. Кроме того, он является автором многих компилятивных книг, в том числе и этого руководства по домохозяйству.

Книга Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха». Фото: Библиотека «Кулинарный ларец» laretz-kulinarniy.narod.ru

А ещё Николай Осипов был другом гениального архитектора-палладианца, нашего земляка Николая Львова и даже посвящал ему стихи и эпиграммы.

Для своего сборника по домоводству Николай Осипов выбрал рецепты брусничной, малиновой и яблочной пастилы. Вот один из рецептов, который проще всего реализовать зимой.

ЯБЛОЧНАЯ ПАСТИЛА

Даём рецепт дословно, лишь немного осовременив некоторые слова для понимания:

«Выбравши хорошие белые или зелёные яблоки, положить их на сковороды и поставить в печь, чтобы испеклись; причём наблюдать, чтобы они не перепрели. Когда они испекутся, протереть их через решето и, положив в крынку, бить мутовкою до тех пор, пока не станет бело (пока масса не побелеет. - Ред.). Потом класть мерою патоку, которой чем больше положится, тем лучше. После того яблочное то тесто бить ещё, наливать на доски и ставить в печь». В печи (в нашем случае - в духовке) пастилу нужно держать «покуда не поспеет».

Так-то, хозяюшки. Никаких точных мер - делать всё на глаз да опираясь на собственный опыт советует старинная книга по домохозяйству. Попробуйте! А вдруг и правда у вас получится особенная пастила, не похожая на ту, что мы делаем обычно - на сахаре и яичных белках.

Рецепт яблочной пастилы. Фото: Библиотека «Кулинарный ларец» laretz-kulinarniy.narod.ru

ВАРИМ ПАТОКУ

Патоку, кстати, можно и купить в кондитерском магазине или специализированном отделе супермаркета. Или, для пущей аутентичности, приготовить самостоятельно. Рецепт даём современный, всё отмеряно. Нам понадобится 350 граммов сахара, 155 мл воды, 2/3 чайной ложки лимонной кислоты (около 2 граммов, подойдёт также сок половинки лимона) и 1,5 грамма соды (на носике чайной ложки).

В воде растворяем сахар и доводим сладкий раствор до кипения. Всыпаем лимонную кислоту, кастрюлю накрываем крышкой, огонь убираем до минимума, томим 45 минут. Убираем кастрюлю с огня и оставляем остывать на 15-20 минут при снятой крышке. После вливаем соду, смешанную с чайной ложкой воды. Перемешиваем. Масса начинает пениться. Оставляем её на 10-15 минут, пока реакция не затихнет. Если на поверхности будет пенка - убираем. Готово!

БРУСНИЧНАЯ ПАСТИЛА

Если у вас заготовлена брусника, можно сделать брусничную пастилу по рецепту из книги Николая Осипова. Но предупреждаем: будет нелегко. Итак, рецепт: «Насыпать полный горшок брусники и, покрыв листами, поставить в жаркую печь на всю ночь. На другой день поутру вынуть и выложить в решета и, накрывши кругами, наложить на оные камни и дать стоять так целые сутки. Когда вся жижа вытечет вон, то бруснику протереть сквозь решето, чтобы не было в ней семечек. Потом сей кисель бить деревянною лопаткою целый день. А между тем сбивать таким же образом патоку до тех пор, пока не станет бела. Тогда, взявши две мерки того киселя и одну мерку патоки, смешать вместе, наливать в ящики и ставить в печь». Там держим пастилу опять же до готовности.

Ну что тут скажешь. Таким количеством времени располагают не все. А потому немного отойдём от рецепта. Размягчать бруснику будем в духовке при 70-90 градусах около двух-трёх часов. Отжать лишний сок (если он будет) тоже можно побыстрее, любым удобным вам способом, через марлю, например. Размельчить и сбить ягоду и патоку помогут блендер и миксер.

Дерзайте и вкусного вам Нового года!