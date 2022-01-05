Коронавирус в Твери, последние новости на 5 января 2022: Триумф Непряевой и смерть Беренштейна

Наталья Непряева, Ефим Беренштейн. Фото: VK/Федерация лыжных гонок России/скриншот видео;Ирина ТАРАСОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 5 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 466 случаев заражения (+181 за сутки).

Выздоровели 89 298 пациентов (+31 за сутки).

На карантине - 7787 заболевших, (+142 за сутки).

Умерли 2381 человека (+8 за сутки).

За последние сутки прививку сделали 408 человек. Всего в регионе по данным федерального регистра вакцинировано 603 565 гражданина.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксирован 34 970 случаев заражения коронавирусом (+53 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7532 (+9),

Ржев - 5570 (+12),

Калининский район - 4495 (+8),

Вышневолоцкий городской округ - 3898 (+7),

Торжок - 3403 (+8),

Кимры - 2858 (+5).

Графика: Яндекс

Воспитанница тверской школы лыжных гонок, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане 26-летняя Наталья Непряева днём 4 января одержала победу в престижной многодневной гонке «Тур де Ски».

Она стала первой российской лыжницей, которая смогла завоевать этот титул. Ранее Наталья Непряева дважды становилась второй в генеральной классификации лыжной многодневки в 2019 и 2020 годах.

4 января в Твери после продолжительной болезни скончался ученый, преподаватель, культуролог, поэт Ефим Павлович Беренштейн. О кончине в соцсетях сообщили близкие друзья, позже эту информацию подтвердили родственники.

В 2022 году Ефиму Павловичу исполнилось бы 65 лет.

Долгие годы он преподавал на филологическом факультете Тверского государственного университета. Студенты, которым посчастливилось обучаться у него, вспоминают о нем, как о необычайно талантливом и неординарном человеке. Ефим Павлович много и плодотворно сотрудничал с изданием « Комсомольская правда»-Тверь». Был гостем и экспертом тверских радиоэфиров. Всегда с радостью подхватывал и помогал реализовывать самые смелые идеи редакции.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Две семьи разместились у родственников, еще у одной в собственности имеется другое жилье, куда они смогли уехать. Четвертой семье местная администрация предоставила временное жилье. Одной из семей помогают с восстановлением документов, утраченных во время пожара.