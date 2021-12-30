Детям - мороженое, бабе - цветы: во сколько обошлись новогодние подарки жителям региона подсчитал Тверьстат

Тверьстат опубликовал аналитику по ценам на подарки к Новому году. Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

Во сколько обошлись новогодние подарки жителям Твери и области подсчитал Тверьстат.

Ведомство опубликовало аналитику по ценам на подарки к Новому году. Подарки разных категорий и ценового диапазона.

- Новогодние хлопоты навевают на нас детские воспоминания этой волшебной зимней сказки! Все мы ожидали чуда... Что под ёлочку Дед Мороз принесёт нам подарки! - справедливо замечают в Тверьстате и приводят цены.

Итак: игрушка пластмассовая обойдётся в 392 руб. Коньки роликовые в 2598 руб. Вино игристое в 361 руб., килограмм апельсинов - 108 руб., стограммовая плитка шоколада - 91 руб. В ведомстве предупреждают: анализировали ноябрьские цены. К декабрю, конечно, машинки-коньки подорожали - сезон.

Да и набор подарочный получился, так сказать, «джентельменский», из серии: детям - мороженое, бабе - цветы. Но все же ... смотрим и анализируем.