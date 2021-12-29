Коронавирус в Твери, последние новости на 29 декабря 2021: махинации в строительстве и квартирные мошенники

В произошедшем разбирались правоохранители.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 29 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 98157 случаев заражения (+264 за сутки).

Выздоровели 88 177 пациентов (+546 за сутки).

На карантине - 7644 заболевших, (-296 за сутки).

Умерли 2336 человек (+14 за сутки).

За последние сутки прививку сделали 797 человек. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 601 934 человека

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 34530 случаев заражения коронавирусом (+90 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7459 (+16),

Ржев - 5484 (+27),

Калининский район - 4444 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 3850 (+9),

Торжок - 3346 (+16),

Кимры - 2824 (+11).

Графика: Яндекс

Учредители строительной фирмы обманули Фонд капремонта в Тверской области на 16,5 миллионов рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении двух учредителей строительной компании в Твери. Фигуранты обвиняются в мошенничестве на 16,5 млн рублей.

По версии следствия в период с 2018 по 2019 годы учредители при выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов в районах Тверской области предоставили заказчику - Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области исполнительскую документацию с ложными сведениями об объемах и стоимости выполненных работ. Ущерб составил 16 млн 500 тыс рублей.

Материалы уголовного дела предоставлены УФСБ России по Тверской области.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.

По квартирам в Твери ходят мошенники, прикрываясь именем известного тверского торгового дома.

В "КП"-Тверь" обратились представители торгового дома "Заволжский" с просьбой предупредить жителей Твери о мошенниках.

"Мошенники представляются сотрудниками торгового дома "Заволжский"", - сообщили сотрудники торгового предприятия. - В администрацию нашего магазина стали поступать звонки и сообщения от жителей города о том, что группа молодых людей от лица нашего магазина ходит по квартирам и предлагает разные товары".

В магазине предупреждают, что не занимаются выездной торговлей, а также торговлей по образцам, и не делают никаких других предложений покупателям вне стен торгового дома.